台灣火車通勤助手
每天幫您節省 10 分鐘的通勤神器
精準倒數出發時間，幫您決定現在趕車還是等下一班。
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通勤族的共同痛點
每天通勤的你，是否也曾遇到這些問題？
誤點資訊難以掌握
看板只顯示「晚15分」，要知道會不會遲到簡直考驗心算
趕著進站才發現沒車
進站才發現沒車，進也不是退也不是
趕到月台卻還要等
匆忙趕到月台，卻發現火車還沒到達
台灣火車通勤助手讓你精確掌握時間，不再盲目等待
核心功能
台灣火車通勤助手為您提供便捷的通勤體驗，讓您的每一次搭車都更加輕鬆
精確倒數時間
不只顯示發車時間，更直觀地告訴您「還有幾分鐘出發」。讓您能立即判斷是否趕得上，不再盲目等待或匆忙趕車。
詳細車次資訊
顯示車種、車次、目的地等完整資訊，讓您清楚了解每班列車的詳細資料，選擇最適合的班次。
多班次一覽
同時顯示多個最近班次，方便比較選擇，輕鬆規劃您的行程，不必在不同頁面間來回切換。
快捷選單按鈕
透過「上班」、「下班」快捷按鈕，一鍵查詢常用路線，不必重複輸入站名，節省您的寶貴時間。
使用流程
只需簡單幾步，立即開始使用台灣火車通勤助手
掃描 QR Code 加入好友
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設定上下班路線
輸入「上班」空格「起點站」空格「終點站」即可設定上班路線
全台灣的台鐵車站都支援喔
開始使用查詢功能
隨時查詢班次，讓通勤更加便利
不開 LINE 也能查
透過 iPhone 捷徑功能，您可以在手機和 Apple Watch 上快速查詢火車時刻表，無需開啟 LINE 應用程式
iPhone 捷徑功能
在「捷徑」App 中設定自動化，不需開啟 LINE 即可快速查詢火車時刻。您還可以設定位置觸發，當您靠近車站時自動顯示最近的班次資訊。
語音查詢
透過 Siri 語音指令，即可查詢最近的火車班次
位置觸發
當您接近車站時，自動顯示最近的班次資訊
Apple Watch 支援
透過 iPhone 捷徑功能，您可以在 Apple Watch 上查看火車時刻表，無需拿出手機即可掌握最新資訊。
手腕上的時刻表
在手錶上直接查看班次資訊，無需拿出手機
自動定位通知
靠近車站時自動提供火車時刻
使用者見證
看看其他通勤族如何使用台灣火車通勤助手改善他們的通勤體驗
陳先生
科技公司工程師
「住在桃園，每天到南港上班，以前總是在 App 上反覆查詢。現在有了台灣火車通勤助手，每週為我節省近一小時的查詢時間。」
王先生
餐飲業經理
「介面直覺好用，不像一般 App 那麼複雜。能快速查詢深夜班次，讓我加班後倍感安心。」
林小姐
大學生
「身為學生，常常需要往返學校和家裡。這個服務幫我省下不少查詢時間，特別是在趕著去上課的時候，能快速知道還有多久車來真的很方便！」
常見問題
關於台灣火車通勤助手的常見問題解答
支援哪些車站和路線？
支援全台所有台鐵車站和路線。
Apple Watch 可以使用這個服務嗎？
可以！Apple Watch 用戶可以透過在 iPhone 設定捷徑的方式查詢火車時刻，讓您直接在手錶上查看最新班次資訊。
服務是否完全免費？
測試期間完全免費，收費時將另行通知。
資料來源是什麼？資料準確嗎？
資料來源為交通部運輸資料流通服務平臺，與台鐵官方資料同步，確保資料的準確性和即時性。
為什麼有時候服務反應比較慢？
因為使用者人數成長超越預期，系統有時忙不過來，請稍等一兩分鐘再試，不要連按。
如何還是遲到了怎麼辦？
您應自行判斷所查詢之資訊是否適合個人需求並做出適當決策，本服務不對用戶基於所提供資訊所做出的任何決定負責。
這是台灣鐵路公司的官方服務嗎？
本服務是由個人經營，與台灣鐵路公司無關。
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免責聲明
本服務提供的資訊僅供參考，我們盡力確保資訊的準確性，但不對其完整性、及時性或準確性作出任何保證。
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